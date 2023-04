Catanzaro vs Feralpisalò: i convocati di mister Vecchi

Tempo di Supercoppa per i leoni del Garda che questo pomeriggio hanno sostenuto l’allenamento di rifinitura sul campo dello Stadio “Lino Turina“ di Salò in vista del match di domani contro il Catanzaro. I verdeblù saranno impegnati allo Stadio “Ceravolo” per affrontare i vincitori calabresi del girone C di Lega Pro. Indisponibili per l’impegno esterno i giocatori Sau, Voltan e Icardi a cui si aggiunge lo squalificato Bacchetti.

Al termine della seduta mister Vecchi ha diramato la lista dei convocati:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 13 Legati, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 26 Siligardi.