Supercoppa Serie C, ufficiali gli orari delle prossime partite

In relazione al risultato della gara della 1ª giornata tra Catanzaro e Feralpisalà terminata 2 a 1 per la formazione calabrese, la Lega Pro ha reso noto il calendario della 2ª e 3ª giornata del girone di Supercoppa Serie C.

Sabato 6 maggio i leoni del Garda affronteranno scenderanno in campo alle ore 18 per ospitare allo stadio “Lino Turina” di Salò la Reggiana guidata dai bresciani Aimo Diane e Alessio Baresi. Per i vincitori del girone B di Lega Pro è la prima partita di Supercoppa. Una vittoria terrebbe ancora vive le speranze della Feralpisalò che sabato 13 maggio alle ore 18:30 potrà solo assistere alla terza e ultima giornata che vedrà opposte Reggiana e Catanzaro.