Catanzaro vs Feralpisalò: le dichiarazioni del mister Stefano Vecchi

Non si nasconde il tecnico verdeblù Stefano Vecchi alla vigilia della sfida di Supercoppa contro il Catanzaro. Il tecnico dei leoni del Garda ha le idee molto chiare è consapevole della forza dell’avversario, ma al tempo stesso conosce molto bene la sua squadra di cui ha massima fiducia.

Queste le sue dichiarazioni al termine dell’allenamento di rifinitura:

“È un trofeo a cui vogliamo partecipare con grande impegno e con l’ambizione di arrivare fino alla fine e vincere. Affronteremo squadre forti che come noi hanno fatto campionati importanti, in particolar modo il Catanzaro che nel loro girone è stata una schiacciasassi che ha realizzato più di 100 gol. Siamo anche curiosi di confrontarci con squadre che il prossimo anno incontreremo in Serie B. Dovremo essere molto bravi ad affrontare una squadra come il Catanzaro che ha dimostrato di trovare la via del gol con molta facilità. Noi abbiamo faticato un po’ di più in fase realizzati, ma siamo stati molto solidi e domani dovremo darne la prova. Abbiamo la fiducia e la convinzione di essere una squadra forte, l’abbiamo dimostrato anche con le squadre più attrezzate del nostro campionato e contro il Catanzaro, considerata da tutti come la squadra più forte, proveremo a ripeterci”.