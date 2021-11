Sudtirol – FeralpiSalò: sfida al vertice in serie C

Il FeralpiSalò scende in campo questo pomeriggio in casa del Sudtirol: il calcio d’inizio è fissato per le ore 14.30 e sarà una gara tra due compagini al vertice della classifica di serie C, girone A. Il Sudtirol è primo, in solitaria, con un distacco netto rispetto alle inseguitrici: guida la testa del campionato con 36 punti, a + 7 dalla seconda. Il FeralpiSalò occupa invece la terza posizione, con 28 punti, in piena corsa playoff.

La formazione bresciana è reduce da un pareggio casalingo contro la Virtus Verona, il Sudtirol invece arriva da un successo esterno contro il Seregno. Proprio quest’ultima squadra è stata tra le poche che è riuscita a perforare la difesa del Sudtirol: fino ad ora, infatti, la squadra ha subito solo 3 reti, nessuna delle quali in casa.

Siglare una rete rientra tra gli obiettivi che si è posto mister Vecchi, dichiarandolo in conferenza stampa: “Il nostro mini obiettivo è provare a fare il primo gol in casa”. L’allenatore ha inoltre sottolineato come quest’anno sia la grande occasione per il Sudtirol, candidato numero uno per la vittoria finale, traguardo già sfiorato nelle annate precedenti: “Credo sia per loro la grande occasione. Hanno dimostrato di avere un ruolino di marcia impressionante, di avere un numero di gol subiti che non ha eguali e questo lo sappiamo. Dovremo essere bravi a far gol innanzitutto e portare a casa dei punti. Per quanto riguarda noi invece, la prova del nove sulla mentalità viene ogni domenica, dobbiamo dimostrare di essere sempre sul pezzo e una squadra che punta a vincere senza mollare nulla.”