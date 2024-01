Südtirol-Feralpisalò| Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo l’ottimo pareggio interno contro il Venezia, la Feralpisalò riprende il nuovo anno dalla trasferta di Bolzano contro il Südtirol. L’incontro è valido per la 20ª giornata del campionato di Serie B ed è in programma sabato 13 gennaio alle ore 14 allo stadio “Druso”.

A quota 14 punti, la Feralpisalò occupa al momento l’ultimo posto della classifica, a meno 4 dalla zona play off. Non va molto meglio al Südtirol che si trova di poco sopra a quota 20 punti, ma soprattutto in piena crisi avendo perso ben 7 delle ultime 9 partite di campionato.

L’unico precedente è a favore degli altoatesini che all’andata s’imposero 2-0 grazie alle reti di Odogwu e Mercaj.

Dove vederla

Südtirol-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe.

Difensori: 3 Tonetto, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 29 Verzeletti, 66 Bergonzi, 87 Martella.

Centrocampisti: 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis.

Attaccanti: 9 Buti?, 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 25 Sau, 77 Gjyla, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli.

Non disponibili: Carraro, Letizia e Parigini.

Le probabili formazioni

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Davi, Lunetta; Kofler, Tait, Peeters, Casiraghi; Rauti, Pecorino. Allenatore: Valente.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic. Allenatore: Zaffaroni.