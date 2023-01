Südtirol vs Brescia: i convocati di mister Aglietti

Dopo la pausa invernale il Brescia torna in campo per affrontare il Südtirol nella prima giornata del girone di ritorno. Reduce dal pareggio casalingo per 1 a 1 contro il Palermo, la formazione biancoblù si trova all’undicesimo posto a quota 25 punti, uno in meno degli altoatesini che dopo un avvio di campionato difficile hanno scalato la classifica portandosi momentaneamente in zona play off. Artefice della rimonta l’allenatore Pierpaolo Bisoli, ex allenatore del Brescia e papà del capitano biancoblù Dimitri. All’andata fu il Brescia a trionfare per 2 a 0 grazie alle reti di Ndoj e Bianchi, Stavolta la partita sarà diversa, ma le rondinelle potranno contare sull’appoggio degli oltre mille tifosi bresciani che seguiranno la squadra a Bolzano.

Le dichiarazioni del pre partita di mister Alfredo Aglietti.

“E’ chiaro che la squadra deve lavorare per assimilare le mie idee. Anche se sono stato a casa per l’influenza, il lavoro è stato portato avanti dal mio staff. Mi fido del gruppo e del lavoro che abbiamo svolto. A prescindere dall'avversario dobbiamo entrare in campo pensando di poter vincere tutte le partite. Affrontiamo una squadra che dopo un inizio difficile, ha fatto un grande girone di andata con Bisoli che ha fatto un lavoro importante".

Di seguito la lista dei convocati di Mister Aglietti per la sfida contro il Südtirol.

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 7 Viviani, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 27 Olzer, 28 Benali, 30 Pace, 32 Papetti.