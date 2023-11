Stefano Vecchi al Brescia, c’è il via libera della Feralpisalò

Squadra in casa

Sarà Stefano Vecchi il nuovo allenatore del Brescia. Il tecnico Gastaldello ha pagato le quattro sconfitte consecutive e nella serata di giovedì 9 dicembre ha ricevuto la pec ufficiale da parte del Brescia in cui gli veniva comunicato di essere sollevato dall’incarico.

A guidare le Rondinelle, da capire se già domenica nel derby contro la Cremonese, sarà Stefano Vecchi che torna in panchina a distanza di nemmeno un mese dall’esonero dalla panchina della Feralpisalò. L’allenatore bergamasco, che nella passata stagione ha guidato il club gardesano alla storica promozione in Serie B, ha raggiunto questa mattina l’accordo con il presidente Giuseppe Pasini per la risoluzione del contratto che lo legava ai Leoni del Garda fino al termine della stagione.

Con il Brescia, invece, Stefano Vecchi si legherà probabilmente per una stagione in più fino al 30 giugno 2025. L’accordo di massima con il presidente Cellino è già stato raggiunto e ora si attendono soltanto le comunicazioni ufficiale dei du club.

Da definire rimane soltanto il nuovo staff che accompagnerà Vecchi nella sua nuova avventura bresciana con i colori biancoblù. Sicuri sono il collaboratore tecnico Giordano Paganotto, già membro del suo staff alla Feralpisalò, e il preparatore atletico Alessandro Ciullini.