Stagione da incorniciare per Luana Merli del Brescia Femminile: è suo il titolo di capocannoniere

Luana Merli, attaccante in forza al Brescia femminile, conclude la stagione nel modo in cui è abituata fare: una tripletta finale, anche se non sufficiente per il passaggio in serie A della sua squadra, che si deve accontentare del secondo posto. La tripletta porta la calciatrice a quota 19 reti stagionali in campionato, cifra che la consacra a capocannoniere del campionato per la stagione 2021/2022.

A margine dell’ultima sfida disputata contro il Palermo, Luana Merli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la squadra ed il suo titolo personale: “Sono contentissima per questo traguardo personale, per il quale riguardo le mie compagne e lo staff che ha sempre creduto in me. Sicuramente oggi c’è tanta delusione, perché secondo me meritavamo di vincere. Ce la siamo giocata fino alla fine. Oggi contava solo vincere, per noi, per tutto quello che abbiamo attraversato durante la stagione, per i tifosi che ci hanno sempre seguito, per la società e la presidente che è sempre stata accanto a noi. Ripeto, siamo arrivate fin qua con umiltà, sono orgogliosa della maglia che indosso e di tutte le mie compagne. Sono orgogliosa di tutto quello che abbiamo costruito tutti insieme e all’esterno nessuno credeva in noi. Ci riproveremo l’anno prossimo con la consapevolezza che siamo un grande gruppo, che tutti ci invidiano”.