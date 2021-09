Sporting Franciacorta nel girone B della serie D: ufficializzati oggi i gironi, a breve i calendari

Questo pomeriggio si sono tenuti i sorteggi per la composizione dei gironi della serie D dell’imminente stagione, lo Sporting Franciacorta è stato incluso nel girone B. Le altre squadre sono: Arconatese, Breno, Brianza Olginatese, Brusaporto, Caravaggio, Casatese, Castellanzese, City Nova, Crema, Desenzano Calvina, Folgore Caratese, Legnano, Leon, Ponte San Pietro, Real Calepina, Sona, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Vis Nova Giussano.

Lo Sporting Franciacorta si prepara al debutto stagionale con un nuovo allenatore e diversi nuovi innesti dal mercato. La guida della prima squadra è affidata a Riccardo Maspero, ex calciatore con le maglie di Cremonese, Lecce, Perugia e Torino. L’esperienza in panchina non manca: in passato ha ottenuto la vittoria del campionato di Eccellenza alla guida del Ciliverghe, in seguito ha raccolto esperienze su panchine della serie C come Pavia, Mantova, Pro Piacenza e Giana Erminio.

Gli innesti dal mercato sono diversi e riguardano soprattutto il centrocampo e l’attacco. Punta di diamante è la firma di Felipe Sodinha fantasista brasiliano classe 1988: il giocatore ha disputato tre stagioni con la maglia del Brescia, le ultime due invece sono state con la maglia del Modena in serie C, arrivando alle finali play off. A rafforzare il reparto in mezzo al campo arriva anche Andrea Basanisi, che lascia la serie D dopo 7 stagioni, l’ultima delle quali con indosso la maglia del Caravaggio. Per quanto riguarda l’attacco invece sono arrivati Marco Bertoli, classe 1999, con esperienze in serie C e D e Ciro De Angelis, nel passato un’esperienza con la maglia del Ciliverghe con cui ha siglato 34 gol in 73 presenze.