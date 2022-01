Sporting Franciacorta – Crema: domani si torna in campo

Domani pomeriggio, ore 14.30, il Franciacorta torna in campo al comunale di Adro in occasione della prima gara del 2022 per gli uomini di mister Maspero. La sfida contro il Crema sarà fondamentale anche per dimostrare di aver smaltito le difficoltà ed il brutto risultato maturato nel derby bresciano contro il Breno, gara disputata nell’ultima giornata del 2021.

Il mister ha rilasciato una breve dichiarazione al termine degli allenamenti, seguita dalla lista dei convocati per il match. Si aspettava con ansia questo ritorno in campo, augurandosi che inizi meglio rispetto alla fine del 2021: “Finalmente si torna in campo. Non sarà una partita facile, il Crema è una squadra molto forte in tutti i reparti. Abbiamo sicuramente qualche problema di formazione ma ci faremo trovare pronti”.

La squadra al momento occupa l’undicesima posizione in campionato, derivata da 5 vittorie e altrettante sconfitte, ma soprattutto una lunga fila di pareggi, ben 8. A fronte dei 32 gol messi a segno, sono 37 quelli subiti, dimostrando più di qualche lacuna in fase difensiva.