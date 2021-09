Sporting Franciacorta ai blocchi di partenza: arriva il Ponte San Pietro domenica 19 settembre

Sono stati resi noti i calendari per i gironi della serie D, il Franciacorta è stato incluso nel B ed il debutto ufficiale sarà il 19 settembre, ore 15, in casa contro il Ponte San Pietro. La giornata conclusiva invece sarà il 15 maggio, in trasferta, contro il Crema.

La seconda e ultima gara del mese di settembre sarà in trasferta, contro la Casatese. Inizierà in seguito un ottobre infuocato con 7 incontri in calendario: si apre con il Desenzano Calvina in casa, poi si prosegue con Brusaporto, VisNova Giussano, Real Calepina, Sona Calcio, Caravaggio e Virtus Ciseranobergamo. Novembre invece si apre con una gara in trasferta sul campo dell’Arconatese, in seguito Leon, Folgore Caratese e Villa Valle. A dicembre lo stop è previsto il 22 con la sfida al Breno, prima di quella data le avversarie saranno Legnano, Olginatese, Sangiuliano City e Castellanzese. Chiude il girone d’andata la sfida con il Crema in programma il 9 gennaio.