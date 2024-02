Spezia-Feralpisalò | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo l’amara e contestata sconfitta interna contro l’Ascoli, la Feralpisalò si prepara ad affrontare il secondo scontro diretto per la salvezza a distanza di pochi giorni. Mercoledì 28 febbraio alle 20:30 i Leoni del Garda saranno infatti impegnati in trasferta contro lo Spezia. L’obiettivo dei verdeblù è tornare a fare punti, che mancano da tre giornate consecutive, e accorciare sulla zona play out.

Pre partita e precedenti

La formazione ligure si presenta alla sfida reduce dal pareggio a reti inviolate contro il Modena che ha portato a cinque i risultati utili consecutivi (2 vittorie e 3 pareggi). In classifica i bianconeri occupano il diciottesimo posto a quota 26 punti, a più 5 sulla Feralpisalò.

Lo Spezia ha vinto l’unico precedente in Serie B contro la Feralpisalò: 2-1 nel girone di andata del campionato in corso, il 30 settembre, grazie alle reti di Salvatore Esposito e Mirko Antonucci.

Quella tra liguri e gardesani è anche la sfida tra le due squadre rimaste più volte senza segnare in questo campionato: 11 partite senza gol per la Feralpisalò e 12 per lo Spezia.

Dove vederla

Spezia-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura: Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe. Difensori: 3 Tonetto, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 29 Verzeletti, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia. Centrocampisti: 6 Giudici, 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 70 Attys. Attaccanti: 9 Butić, 10 Di Molfetta, 28 Manzari, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli. Non convocati: Carraro, Compagnon, Dubickas, Sau e Voltan Diffidati: Balestrero e Felici.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Hristov, Mühl, Nikolaou; Mateju, Nagy, S. Esposito, Jagiello, Cassata; Verde; Falcinelli, Di Serio. Allenatore: D’Angelo.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Manzari, Butic. Allenatore: Zaffaroni.