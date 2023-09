Spezia-Brescia, pareggio a reti inviolate per le Rondinelle

Dopo lo 0-0 casalingo di sabato contro il Venezia, le Rondinelle bissano lo stesso punteggio anche con lo Spezia. Per i biancoblù si tratta del quarto risultato utile consecutivo in stagione.

Nel primo tempo il Brescia è molto attento a non scoprirsi e lascia pochissimi spazi alla manovra bianconera, lenta è prevedibile. La prima occasione della partita arriva al 9’ con Bandinelli che calcia dalla distanza, ma il suo tiro è troppo debole. Al quarto d’ora Bandinelli ci riprova dai 25 metri, stavolta il suo mancino è davvero pericoloso, ma Lezzerini si salva in corner con un grande intervento. Con il passare dei minuti il Brescia alza il ritmo di gioco ma l’inerzia della partita non cambia e le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa i padroni di casa sono più vivaci e al 55’ sfiorano il vantaggio: grande giocata di Verde che si gira in un fazzoletto e con il destro calcia in porta centrando però la traversa a portiere battuto. La risposta del Brescia arriva al 62’ quando Galazzi s’invola sulla sinistra e dal fondo crossa per Moncini che si coordina e calcia addirittura in rovesciata, ma Dragowski è sulla traiettoria e para senza affanno. Gastaldello capisce il momento di difficoltà della squadra e inserisce forze fresche. I cambi, però, non danno gli effetti sperati perché è sempre lo Spezia a fare la partita. Al 70’ il neo entrato Kouda mette i brividi alla difesa biancoblù con una girata mancina che sfiora il palo. Passano pochi minuti e un altro brivido gela il Brescia: Francesco Pio Esposito muove bene la palla e serve Kouda che di destro calcia di prima intenzione, ma ancora una volta la sfera esce di in nulla. Al 78’ i tifosi biancoblù sudano freddo quando Mangraviti atterra in area di rigore Francesco Pio Esposito. Intervento senza dubbio falloso, ma l’arbitro aveva fermato il gioco per precedente fallo su Papetti. Il Brescia resiste agli attacchi e a due minuti dal termine ha addirittura la grande occasione di passare in vantaggio: il neo entrato Fogliata corre sulla fascia e poi crossa al centro in direzione di Borrelli che arriva all’impatto con il pallone, ma complice una deviazione la palla esce in angolo. Nei cinque minuto di recupero concessi dal signor Gualtieri di Asti non succede più nulla e la partita si chiude a reti inviolate.

Tanta sofferenza per le Rondinelle che però conquistano un punto prezioso è salgono a quota 8 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma sabato 30 settembre alle ore 14, il Brescia ospiterà l’Ascoli allo stadio “Rigamonti” che sarà a porte chiuse per il terzo e ultimo turno di squalifica.

IL TABELLINO

SPEZIA - BRESCIA 0-0

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou; Cassata, Bandinelli (84’ Elia), Ekdal (63’ S. Esposito), Zurkowski (63’ Kouda), Reca; Verde (73’ Antonucci), Moro (73’ P. Esposito). A disposizione: Zoet, Zovko, Moutinho, Serpe, Cipot, Pietra, Gelashvili. Allenatore Alvini.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera (57’ Besaggio), Galazzi (84’ Fogliata); Bjarnason (57’ Fares); Bianchi (68’ Borrelli), Moncini (68’ Olzer). A disposizione: Andrenacci, Ndoj, Riviera, Adorni. Allenatore Gastaldello.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

ASSISTENTI: Laudato di Taranto; Di Giacinto di Teramo.

AMMONITI: Kouda - Mangraviti, Bisoli.

NOTE: Angoli: 7-5. Recupero: 1’-5’.