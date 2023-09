Spezia-Brescia: i convocati dal mister Daniele Gastaldello

Questa mattina le Rondinelle hanno sostenuto la rifinitura presso il centro sportivo di Torbole Casaglia in vista della settima giornata del campionato di Serie B in programma martedì sera (ore 20:30 in diretta su Sky Sport, Now e Dazn) contro lo Spezia allo stadio “Picco”. Reduce dal pareggio interno contro il Venezia, il Brescia vuole allungare la sua striscia di imbattibilità sfidando la formazione ligure che sinora ha conquistato un solo punto.

I giocatori scelti per la trasferta sono 20 e tra questi è tornato Adorni, assente contro il Venezia per un problema fisico dell’ultimo momento.

Al termine della seduta, mister Gastaldello ha diramato la lista dei convocati:

Portieri: 1 Lezzerini, 22 Andrenacci.

Difensori: 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Riviera, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 7 Bjarnason, 8 Ndoj, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 27 Olzer, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 29 Borrelli.