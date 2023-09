Spezia-Brescia: le formazioni ufficiali. Fischio d’inizio alle 20:30

Questa sera alle 20:30 il Brescia scenderà in campo allo stadio “Picco” per affrontare lo Spezia, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie B. Reduci dal pareggio interno contro il Venezia, le Rondinelle vogliono allungare la loro striscia di imbattibilità. Maglia da titolare per Moncini scelto come partner d’attacco di Bianchi. Dal primo minuto tornano capitan Bisoli e Galazzi.

A dirigere l’incontro sarà il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Gli assistenti saranno i signori Paolo Laudato della sezione di Taranto e Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo, mentre il Quarto Ufficiale sarà il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini.

Le formazioni ufficiali:

SPEZIA (4-4-2): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou, Reca; Bandinelli, Cassata, Ekdal, Zurkowski; Verde, Moro. A disposizione: Zoet, Zovko, Joao Moutinho, Serpe, Elia, Francesco Esposito, Salvatore Esposito, Cipot, Pietra, Gelashvili, Antonucci, Kouda. Allenatore: Alvini.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, Paghera, Bisoli, Galazzi; Bjarnason; Moncini, Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Fares, Ndoj, Riviera, Fogliata, Olzer, Adorni, Borrelli, Besaggio. Allenatore: Gastaldello.