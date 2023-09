Spezia-Brescia, le dichiarazioni del post partita

Dopo il quarto risultato utile consecutivo ottenuto dalle Rondinelle in casa dello Spezia, il tecnico delle Rondinelle Daniele Gastaldello ha commentato la partita in sala stampa.

Queste le parole del mister biancoblù: “Sono soddisfatto del risultato perché abbiamo giocato contro una squadra di valore. Prima della partita lo dicevo anche ai ragazzi. È vero che lo Spezia arrivava da quattro sconfitte, ma è una squadra che molta aggressività, intensità e qualità in tutti i reparti. Sicuramente avremmo potuto fare di più con la palla e da questo punto di vista non sono contento perché siamo stati troppo frettolosi giocando poco il pallone. Quando l’abbiamo fatto siamo riusciti a creare qualcosa e mettere anche lo Spezia nella propria metà campo, però l’abbiamo fatto poco e questa è una situazione da migliorare. Mi è piaciuto lo spirito con cui la squadra ha affrontato la partita, lo stesso delle ultime gare, ma per quanto riguarda il gioco dobbiamo ancora migliorare. A livello difensivo abbiamo fatto una grande partita con tanto sacrificio combattendo e lottando su ogni pallone. Abbiamo però lasciato i nostri attaccanti troppo soli e dobbiamo avere più coraggio quando siamo in possesso di palla. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile e ci portiamo a casa questo punto importante”.