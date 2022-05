Spettacolo ai playoff: termina 3 a 3 l’andata di Pescara – FeralpiSalò, giovedì è previsto il ritorno

Allo stadio Adriatico di Pescara è andata in scena una grande partita tra Pescara e FeralpiSalò, valida per i playoff di serie C. L’arbitro della sfida è stato il signor Carella, coadiuvato dagli assistenti Dell’Olio e Pompei Poentini. Un match combattuto e condito da qualche errore di troppo da parte delle rispettive difese, che lascia però il FeralpiSalò in un’ottima posizione: al ritorno avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno, vale a dire vittoria o pareggio; il Pescara sarà invece obbligato a vincere.

Ad aprire le marcature è stato il Pescara, al sesto minuto, con una rete di Memushaj, la risposta puntuale è però arrivata da Spagnoli al 21esimo del primo tempo. Al duplice fischio, il punteggio era fermo sull’1 a 1. Ad inizio ripresa, i ritmi non sono diminuiti ma si sono progressivamente alzati: Di Molfetta è stato autore di un grande gol al quinto minuto del secondo tempo, in seguito Legati, dieci minuti più tardi, ha firmato il 3 a 1. Il Pescara però è rimasto in partita fino alla fine ed è arrivata puntuale la rimonta: Cernigoi al 18’ ed infine Rauti al 28’ riportano il punteggio in parità, 3 a 3.

L’esito finale è rimandato allo stadio Turina di Salò, con la sfida in programma giovedì alle ore 20.30.