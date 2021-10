Spettacolare 3 a 3 tra Franciacorta e Vis Nova Giussano

Lo stadio comunale di Adro ospita la quinta giornata di serie D tra Franciacorta e Vis Nova Giussano, entrambe le formazioni reduci da un periodo di forma non ideale e dunque a caccia di punti per non compromettere questa prima parte di campionato.

Nella conferenza stampa della vigilia, mister Maspero fu categorico: “Dobbiamo giocare per vincere e soprattutto per convincere. Stiamo cercando la nostra identità e dobbiamo trovarla nelle prestazioni. Il Vis Nova Giussano è una squadra giovane e da non sottovalutare, hanno ottime qualità”.

La vittoria non è arrivata ma la squadra ha dimostrato carattere riuscendo a riprendere in mano il match: 3 a 3 il risultato finale. Nella prima frazione di gioco, il Franciacorta è andato vicino alla rete del vantaggio in diverse occasioni ma il primo gol è stato invece siglato dal Vis Nova Giussano su calcio di rigore: siamo al 36’ del primo tempo; 4 minuti più tardi arriva il raddoppio con Fall, per lui doppietta, e le squadre vanno a riposo col punteggio di 2 a 0 per la squadra ospite.

Il secondo tempo si apre con nuovi innesti: Basanisi, Boschetti e Sodinha, quest’ultimo riesce ad accorciare le distanze subito al 48’ ed aumenta la mole delle azioni offensive. La squadra crede nella rimonta ma subisce la terza rete, Calmi è autore di un’ottima azione in solitaria e riesce ad imbucare la palla nell’angolino della porta: 3 a 1 per il Vis Nova. È in questo momento che il Franciacorta mostra tutto il suo carattere: gli uomini di mister Maspero non smettono di giocare e riequilibrano il match con i gol di De Angelis e Mozzanica. Sui piedi di Scaglia è arrivato il pallone del 4 a 3 ma il portiere avversario è stato bravissimo a sventare il gol.

Il prossimo appuntamento è domenica 17 ottobre in trasferta contro la Real Calepina, gara valida per la sesta giornata di campionato.