Spal vs Brescia: le dichiarazioni del mister Gastaldello

È fiducioso mister Daniele Gastaldello, in vista della trasferta di Ferrara contro la Spal, sfida delicata che potrebbe anche determinare la stagione. Queste le parole rilasciate dal tecnico biancoblù in conferenza stampa:

“Partiamo da Brescia con l’idea di andare a fare la nostra partita, sicuramente non partiamo per il pareggio. Sappiamo che ogni partita è decisiva, ma non determinate. È pur vero che la partita contro la Spal ha un peso specifico importante perchè i punti valgono doppio. Va affrontata con l’atteggiamento giusto e con lucidità mentale per affrontarla nei migliori dei modi. Sarà una partita difficile, ma l’abbiamo preparata bene per difficoltà gli avversari. Quello che Cercherò di trasmettere ai ragazzi è la voglia di andare a competere su un campo difficile contro una squadra che sta bene e nelle ultime partite ha disputata ottime prestazioni. Soffrire significa essere sul pezzo, che siamo ancora vivi e questo è positivo. Ho visto l’atteggiamento giusto da parte dei ragazzi nelle ultime partite, sia con la Ternana sia con l’Ascoli. Ho visto una squadra vogliosa di andare a vincere e se non ci siamo riusciti mi assumo le responsabilità. Tutti abbiamo da perdere da una retrocessione in serie C. Le contestazioni ai miei danni sono un qualcosa che non posso controllare. Io sto dando il 200% e rispetto le opinioni di tutti”.