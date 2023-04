Spal vs Brescia: i convocati di mister Gastaldello

Per la 33ª giornata del campionato di Serie B, il Brescia sarà impegnato in trasferta a Ferrara per la sfida importantissima contro la Spal. Venti i giocatori convocati da mister Gastaldello che deve rinunciare ad Adryan, fermato da un attacco influenzale, e Papetti infortunatosi in settimana in allenamento. I due giocatori si aggiungono ai già infortunati Bertagnoli e Galazzi il tre allo squalificato Huard.

L’elenco dei giocatori convocati da mister Gastaldello:

Portieri: Andrenacci, Lezzerini;

Difensori: Adorni, Cistana, Jallow, Karacic, Mangraviti, Pace;

Centrocampisti: Bisoli, Bjorkengren, Labojko, Listkowski, Ndoj, Scavone, Van de Looi;

Attaccanti: Ayè, Bianchi, Niemeijer, Olzer, Rodriguez.