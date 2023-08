Spain Trophy, primo posto assoluto per il Team Icierre Pack di Rovato

Esperienza che resterà scolpita nei cuori per sempre, l’impresa compiuta alla Selezione Bresciana composta da giovani calciatori della categoria U17 nella partecipazione ad una fra le più prestigiose competizioni calcistiche d’Europa, riservate alle categorie giovanili che li ha visti impegnati nella 15ma edizione della “Spain Trophy”, organizzata dal KOMM MIT International con Adidas, sponsor ufficiale.

Spedizione questa voluta fortemente dal patron di “Icierre Pack”, nota ditta nel settore dell’imballaggio e della produzione di scatole, sita in Rovato e facente capo ad una famiglia di imprenditori franciacortini, Lazzaroni.

La squadra, organizzata sotto la guida dal Team Manager Roberto Dotti, fautore anche della selezione dei ragazzi e dell’intero staff tecnico composto da Massimiliano Micheletti, Stefano Pedersini, Simone Manca, Renato Poletti, Sergio Ligasacchi, Alessandro Locati e Cesare Andreassi si è misurata in una competizione, che da molti anni ormai, riunisce centinaia di squadre di calcio e migliaia di giovani, provenienti da tutto il mondo, per dare vita ad un torneo internazionale di ottimo livello.

Ad ospitare la celebre manifestazione, le note località di mare e divertimento della Costa Brava e della Costa del Maresme della Spagna, tra Pineda de Mar Santa Susanna e Lloret de Mar.

Il “Team Icierre Pack” è partito da Brescia in pullman, messo a disposizione dallo sponsor, ed ha viaggiato per l’intera notte, così da raggiungere nella mattinata successiva la località spagnola di Santa Susanna, dove gli atleti hanno alloggiato. Non fatichiamo a credere, che la squadra abbia iniziato ad amalgamarsi proprio durante quelle lunghe ore trascorse insieme.



Dopo una prima fase dedicata all’accoglienza e ad una presentazione nello stadio, insieme alle squadre dei vari paesi coinvolti, sulle note dei rispettivi inni nazionali, si è entrati nel vivo della competizione. Percorso netto quello del Team Icierre Pack sempre vincenti nelle fasi a gironi fino alla finale che li ha visti trionfare meritatamente per 2-1 contro la Cantera TDL Estretta Dorada.

Per questi giovani atleti si tratta in prevalenza della prima volta a livello internazionale mentre Micheletti e Pedersini, componenti dello staff tecnico, avevano già avuto l’opportunità di esprimere nel 2014 la straordinaria vittoria della “Copa Catalunya”.



Immaginare gli scontri e gli incontri tornati dal vivo e sul campo, fate esperienze per la vita, ritornare a viaggiare e a misurare le proprie competenze calcistiche ma anche relazionali è indubbiamente un urlo di gioia e di speranza, dopo anni complessi per gli adolescenti e i giovani.

Avere contezza del fatto che esistano aziende come “Icierre Pack”, che fiduciose, sono disposte ad investire nel futuro dei giovani e disponibili a raccogliere le risorse necessarie, per mettere insieme un team all’altezza di una competizione internazionale di tale levatura, allarga i polmoni in un respiro ed offre un orizzonte di speranza.



La vicinanza dei genitori, che hanno accompagnato in buona parte i giovani atleti, nel corso della spedizione calcistica, sostenendo e tifando per i propri ragazzi accaldati dagli spalti, racconta di uno spaccato di società che reclama positivamente il suo spazio.



Coinvolge nel profondo lo staff tecnico in tutte le sue componenti, che in occasioni come queste riescono a restituire in una dinamica internazionale, formativa, ma al contempo ricreativa e assolutamente indimenticabile il senso dello sforzo e delle fatiche per i ragazzi. Resta l’esempio. La concretezza del senso del dovere che produce risultati dietro le fatiche. Resta, senza timore di smentita, un’impresa che sarà per sempre un pezzo di vita.

E non sono solo le parole, questa volta, a dare libertà ai pensieri, ma i fatti. I ragazzi del “Team Icierre Pack” oltre alla vittoria agonistica, si sono visti assegnare il trofeo FairPlay che per la KOMM MIT è il riconoscimento più importante, prova ne sia il fatto che ne venga assegnato solo uno fra tutte le squadre partecipanti di tutte le categorie.

Cosa porta alla conquista di questo ennesimo riconoscimento? Meriti di correttezza e rispetto sul campo, ma al contempo condotta al di fuori dell’ambito sportivo, rispetto degli ambienti e delle persone, correttezza e comportamento in hotel e negli spazi comuni, gesti di solidarietà. Eccolo il bel volto dei ragazzi che vogliamo vedere. Ecco le storie dei ragazzi 2007, che hanno il potere di emozionare ed inorgoglire.