Sono 6 i casi accertati di covid nel FeralpiSalò

Il 7 gennaio scorso il FeralpiSalò ha effettuato il consueto giro di tamponi e controlli per l’eventuale positività al covid19, al termine degli esami sono emerse sei positività all’interno del gruppo squadra. Lo fa sapere la società mediante un comunicato stampa, in cui sottolinea come tutti e 6 siano in quarantena all’interno delle proprie abitazioni. Nei prossimi giorni verrà effettuato un nuovo giro di tamponi, oggi e domani la squadra è a riposo e gli allenamenti riprenderanno mercoledì pomeriggio.

Sul sito ufficiale è inoltre apparsa la nota che riepiloga il calendario di serie C, girone A, alla luce delle recenti variazioni dovute ai posticipi. La squadra tornerà in campo, in casa, il prossimo 23 gennaio contro il Lecco. Il sabato seguente, il 29 gennaio, sarà il turno della Juventus U23, questa volta in trasferta. La gara con il Seregno è in programma martedì 1 febbraio, primo turno infrasettimanale aggiunto dopo la decisione della Lega Pro di rinviare le gare di inizio anno. Seguono le sfide con Albinoleffe e Pro Sesto, mercoledì 16, contro il Pro Vercelli, si terrà invece il secondo turno infrasettimanale. Segue la sfida con il Legnago, in trasferta, e di nuovo mercoledì, 23 febbraio contro il Mantova. Il big match contro il Trento chiude il mese di febbraio, sfida in programma domenica 27.