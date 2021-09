Solo un punto per il Prevalle: 0 a 0 contro il Castiglione

Al via il campionato Eccellenza per il Prevalle, esordio amaro in trasferta con il punteggio di 0 a 0 contro il Castiglione

Il Prevalle Calcio non va oltre lo 0 a 0 contro il Castiglione e conquista un solo punto nella prima giornata del campionato Eccellenza, girone C. Un pareggio che è specchio di quanto visto in campo, le due squadre hanno maturato una percentuale di possesso palla praticamente identica (51 contro 49%) anche se il Prevalle ha però realizzato più tiri nello specchio di porta: 15 contro 10 del Castiglione.

Al termine dell’incontro hanno rilasciato due brevi dichiarazioni i rispettivi allenatori. Nel caso del Prevalle, mister Valotti ha sottolineato il rammarico presente anche a fronte di alcune occasioni create in più rispetto all’avversario, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Zanoni allo scoccare dell’ora di gioco: “Sicuramente un po' di rammarico c'è per il risultato e per il gioco espresso. Per le nostre caratteristiche il terreno non in buone condizioni ha condizionato le nostre giocate anche se tante volte abbiamo peccato di imprecisione; poi dopo l'espulsione abbiamo sofferto, sebbene i ragazzi siano stati bravi a non subire l'inferiorità numerica. Sono comunque contento della prestazione!”

Manini del Castiglione si è invece detto soddisfatto del risultato, facendo i complimenti al Prevalle ed evidenziando al contempo un errore di posizionamento dei suoi uomini, giudicati troppo bassi ad inizio del secondo tempo: “Un buon pareggio, ma anche un’occasione mancata contro una squadra importante, forse nei primi minuti della ripresa siamo stati troppo bassi. Nel finale Hanine poteva regalarci la gloria con una grande giocata”.