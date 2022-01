Sodinha, Sporting Franciacorta: “Devo veramente tanto al mio piede sinistro”

Felipe Sodinha ha rilasciato un’intervista ai microfoni del club in cui milita attualmente, lo Sporting Franciacorta. Il calciatore brasiliano è ora in forza alla squadra che milita nel campionato di serie D, in passato però ha collezionato maglie importanti ed ha alle spalle una carriera di tutto rispetto.

Nel corso dell’intervista racconta di come abbia iniziato a giocare a calcio in Brasile, sua terra natale: “A 15 anni in Brasile giocavo già in una prima squadra. Un osservatore venne a vedere una partita della Paulista dove io giocavo, fece un video e lo mostrò al presidente dell’Udinese che mi fece subito un’offerta per venire in Italia”.

In Italia ha indossato inoltre la maglia del Brescia, per tre stagioni consecutive, esperienza che ricorda con piacere ancora oggi, tanto che ha scelto Brescia come luogo in cui abitare: “Brescia è stata la mia seconda casa, mi sono trovato bene con tutti, con i tifosi, la città. Difatti io oggi vivo a Brescia con la mia famiglia. E’ la squadra dove sono stato per più tempo, dove ho vissuto le esperienze più importanti, sia in positivo che in negativo, Brescia mi è rimasta nel cuore”.

Nota importante che sottolinea Sodinha è la centralità del suo piede sinistro nella sua carriera: “Devo veramente tanto al mio piede sinistro. E’ quello che mi ha permesso di fare tutto, di diventare la persona, il calciatore che ancora sono. Devo il 90% della mia carriera e della mia vita al mio piede sinistro”.