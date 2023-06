Il commento della Sindaca di Brescia Laura Castelletti dopo Brescia-Cosenza

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Questa mattina, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, la neo eletta Sindaca Laura Castelletti è intervenuta sui fatti accaduti nel post partita di Brescia-Cosenza. Netta la presa di posizione della prima cittadina che ha condannato duramente gli episodi di violenza.

Queste le sue parole:

“Quanto accaduto ieri sera allo stadio Rigamonti è inaccettabile e va condannato con forza. L’atteggiamento violento e sconsiderato di alcuni ha gettato un’ombra sulla tifoseria del Brescia e sull’intera città. Una sconfitta della squadra del cuore, soprattutto quando ci si gioca la salvezza, è ovviamente un grande dispiacere, ma non può giustificare in nessun caso quanto successo. A causa di questi comportamenti la nostra città, proprio nell’anno di Capitale della cultura, ha dato una pessima immagine di sé, che certo non rappresenta la quasi totalità dei bresciani, il nostro spirito e modo di essere. Lo sport è tifo, passione e socialità, chi è violento e impedisce agli altri di vivere serenamente una serata allo stadio va individuato e allontanato da questo tipo di eventi. Lo stesso futuro della società del Brescia calcio rischia di essere pesantemente condizionato da queste frange violente, che allontanano possibili imprenditori potenzialmente interessati”.