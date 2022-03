Si gioca la 26esima giornata di Eccellenza: lotta apertissima per i playoff

Domenica 20 marzo si giocheranno le sfide valide per la 26esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. La testa della classifica è praticamente già assegnata, con il Lumezzane saldamente primo in classifica a quota 58 punti. Resta però apertissima la corsa per un posto in zona playoff, con moltissime squadre che sono lontane uno o due punti in campionato. stesso discorso per la parte bassa della classifica, con una lotta molto intensa anche per evitare la zona playout.

Il Ciliverghe affronterà, in casa, il CazzagoBornato calcio mentre l’Orceana sarà impegnata in trasferta contro il Carpenedolo. Il Prevalle, seconda in classifica, sfiderà in trasferta il Forza e Costanza mentre il Lumezzane sarà impegnato nel match contro la Bedizzolese. L’ultima in classifica, la Governolese, affronterà il Pro Palazzolo mentre il Castiglione sarà impegnato, in trasferta, contro il Rovato. Il Valcalepio sfiderà l’Atletico Castegnato ed infine Vobarno e Darfo Boario chiuderanno la giornata di Eccellenza.