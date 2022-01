Si ferma ancora lo Sporting Franciacorta: è 2 a 2 contro il Ponte San Pietro

Lo Sporting Franciacorta non riesce a centrare la seconda vittoria consecutiva e si ferma contro il San Pietro, in casa, sul risultato di 2 a 2. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Colelli, coadiuvato dagli assistenti Menolli e Giangregorio.

La squadra di mister Maspero non parte benissimo e la formazione di casa passa in vantaggio praticamente subito: bastano 5 minuti a Bertazzoli per siglare la rete dell’1 a 0 per il Ponte San Pietro. Dieci minuti più tardi però il Franciacorta riprende le redini della gara e De Angelis riporta il risultato in parità. Allo scadere dei primi 45 minuti, le squadre si trovano sul punteggio di 1 a 1.

Lo stallo sembra destinato a durare poco: quattro minuti dopo il ritorno in campo, è il Franciacorta a passare in vantaggio, con Boschetti. Situazione invertita ma stesso risultato: questa volta è il Ponte San Pietro che riesce a rimontare, senza troppa fatica, e Berardelli insacca la seconda rete della sua squadra, al 25’. Il risultato torna in parità e non si schioderà più: 2 a 2 e un punto per parte.

Risultato che lascia sostanzialmente invariata la classifica del Franciacorta, fermo a metà, ma che continua ad evidenziare le prestazioni altalenanti della squadra: un problema che la squadra si trascina fin dalle primissime battute del campionato. Mercoledì di nuovo in campo, ore 14.30, contro la Casatese per la 21esima giornata di serie D.