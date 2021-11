Si ferma a 3 risultati utili consecutivi la striscia della Bagnolese, sconfitta dal Montichiari per 1 a 0

Squadra in casa U.S. Bagnolese

Al centro sportivo di Montichiari è andata in scena la decima giornata del campionato Promozione, girone D. Le squadre impegnate erano il Voluntas Montichiari da un lato e la Bagnolese dall’altro, l’arbitro dell’incontro è stato il signor Carrozzo. La sfida è stata combattuta e molto equilibrata per gran parte della gara, nel corso dei primi 45 minuti nessuna delle due formazioni è riuscita ad imporsi sull’altra ed il punteggio era fermo sullo 0 a 0 al duplice fischio. La rete che è valsa la vittoria per il Montichiari è arrivata a metà ripresa, al 23’ Orizio ha siglato il gol che è valso i tre punti per la squadra di casa: sul filo del fuorigioco, l’attaccante lascia partire un diagonale molto potente e altrettanto preciso.

La serie positiva della Bagnolese proseguiva dalla settima giornata, quando la squadra era uscita vittoriosa dall’incontro con la Sportiva Ome per 2 reti a 1. Sono seguiti poi due pareggi, uno in trasferta ed uno in casa, contro Sporting Club e Suzzara. Questa avrebbe dovuto essere l’occasione per tornare al bottino pieno ma così non è stato. Il Voluntas Montichiari invece ha aggiunto 3 punti fondamentali alla sua classifica, in piena zona playout nel girone D.