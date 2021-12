Si dimette mister Inversini: il Darfo Boario cambia allenatore e spera nella risalita in classifica

Una settimana difficile per il Darfo Boario, iniziata con la sconfitta contro il Forza e Costanza e proseguita con le dimissioni dell’allenatore Inversini. Il Darfo scivola così in piena zona playout con 14 punti conquistati mentre il Forza e Costanza sale tra le candidate per i playoff.

Al Comunale di Darfo Boario è andata in scena la tredicesima giornata del campionato Eccellenza, l’arbitro dell’incontro è stato il signor Belingheri, coadiuvato dagli assistenti Tinelli e D’Orto. Un match che si è sbloccato solo nella ripresa, nonostante la formazione di casa abbia gestito la partita per tutta la prima frazione di gioco. Il Darfo è riuscito a passare in vantaggio solo al 9’ del secondo tempo regolamentare, con Randazzo; è seguito però il pareggio ed infine il sorpasso del Forza e Costanza, con Mazzoleni prima e Lazzaretti dopo.

Una sconfitta difficile da digerire per mister Inversini, al termine del match è apparso molto amareggiato e le dichiarazioni avevano il sapore della resa: “Mi è difficile commentare un risultato di una partita che ci ha visti protagonisti nel primo tempo, non è bastato. Abbiamo subito un gol evitabilissimo, poi è arrivato un altro gol abbastanza fortuito. Mi dispiace perché i sacrifici che stanno facendo i giocatori non vengono premiati e diventa difficile non perdere le motivazioni.”

Risale infatti al giorno seguente l’ufficialità delle sue dimissioni, con il Darfo Boario che ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso tramite una nota ufficiale. La scelta del successore cade su Luca Sana, che ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Gli stimoli sono tanti e l’entusiasmo è tanto, devo ringraziare la società e speriamo di dare il mio contributo per raggiungere i traguardi prefissati. Dovremo lavorare sulla testa dei giocatori, lasciamo da parte le parole e lavorare con sacrificio e con impegno. Domenica tutti si aspettano un risultato pieno, come tutte le partite però vanno giocate e non sarà facile. Speriamo di partire con il piede giusto”.