Si chiude la stagione dello Sporting Franciacorta: è 3 a 3 contro il Crema in serie D

Al Voltini di Crema si è disputata la 38esima giornata di campionato della serie D, la squadra di casa era impegnata con lo Sporting Franciacorta. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Massari, coadiuvato dagli assistenti Ciannarella e Dell’Isola.

Il match si apre su ritmi alti ed il Crema passa in doppio vantaggio nei primi dieci minuti di gioco: in gol Ferretti al quinto del primo tempo e Mandelli al decimo. Lo Sporting Franciacorta riesce ad accorciare le distanze allo scadere della prima frazione di gioco, con Basanisi che mette in rete e sigla il gol del 2 a 1.

Ad inizio della ripresa però, arriva il tris del Crema: Solerio va subito in gol, al quarto minuto del secondo tempo. De Angelis (26’) e Basanisi, autore di una doppietta, riportano però il punteggio in parità nella seconda parte di gara. Un 3 a 3 che conclude una stagione fatta di tanti bassi e pochi alti per lo Sporting Franciacorta, fermo a quota 52 punti.