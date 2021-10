Sfida in trasferta per la FeralpiSalò: in campo oggi contro la Pro Sesto

La FeralpiSalò sfida in trasferta la Pro Sesto nella gara valida per la settima giornata del campionato di serie C, girone A

La FeralpiSalò incontra la Pro Sesto nella settima giornata di serie C, le squadre scenderanno in campo tra pochi minuti. Nella consueta conferenza pre-partita, mister Vecchi della FeralpiSalò ha sottolineato come la sua squadra stia lentamente uscendo da un momento no e questa partita sarà un buon test per capire se il passaggio può essere definitivo o meno. Riguardo la Pro Sesto, ha sottolineato le potenzialità della squadra evidenziando come in questo momento sia prematuro valutare la formazione solo in base alla classifica: “Tutte le squadre che si affrontano hanno qualità e punti di forza, ogni squadra ha giocatori che possono dar fastidio. La Pro Sesto ha un potenziale offensivo buono, Grandi e Scapuzzi hanno dimostrato di aver qualità e sono in grado di metterci in difficoltà, dobbiamo fare attenzione.”

In questo avvio di campionato, la FeralpiSalò ha commesso numerosi errori in fase difensiva e di impostazione che hanno lasciato per strada diversi punti, mister Vecchi ribadisce come l’obiettivo debba essere quello di evitare gli errori da matita rossa, evitando i cali di attenzione che fino ad ora si sono verificati:

“Dobbiamo fare attenzione ad evitare cali di attenzione proprio adesso che abbiamo imboccato la strada giusta, cercando di essere sempre sul pezzo e commettere meno errori banali. Nel calcio si può sbagliare, dobbiamo però evitare di commettere alcuni errori grossolani. C’è bisogno di una prestazione gagliarda, soprattutto quando incontri squadre a caccia di punti così. Noi veniamo da un momento positivo ma dobbiamo dimostrare di aver passato il momento no.”