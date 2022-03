Settima vittoria consecutiva per il Brescia Femminile: 3 a 0 contro il Cesena in serie B

Il Brescia femminile non ferma la sua corsa verso la promozione in serie A ed insacca la settima vittoria consecutiva. Al Rigamonti la squadra allenata da mister Garavaglia si impone con un netto 3 a 0 contro il Cesena, incapace di entrare mentalmente nella sfida per tutti i 90 minuti di gioco.

Il vantaggio del Brescia arriva al 17’ del primo tempo con Cristina Merli, la squadra continua poi ad imporre il proprio gioco creando una serie di occasioni importanti senza però riuscire a spingere in rete il pallone. Il raddoppio arriva solo nella ripresa, sempre al 17’ e sempre con Cristina Merli. Alla mezz’ora di gioco arriva il tris calato da Hjohlman, una rete che toglie ogni speranza al Cesena femminile.

È un mister Garavaglia decisamente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni al termine del match: “Prima della partita c’era curiosità per vedere come ci saremmo comportati dopo le tre vittorie in sette giorni davanti ad una squadra come il Cesena che sapevamo avere qualità ed esperienza e in un buon momento di forma e risultati. C’erano tutte le premesse per avere una partita molto difficile, e il fatto che le ragazze siano state in grado di saper affrontare nel migliore dei modi i vari momenti della partita mi fa capire che non molleranno mai. Sono convinte di voler crescere, migliorarsi, hanno i piedi per terra e sono convinto che daranno sempre il massimo. Passo dopo passo.”