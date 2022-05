Servono i supplementari al Brescia: vittoria per 3 a 2 sul Perugia e semifinali di playoff raggiunte

Il Brescia si aggiudica la sfida contro il Perugia valida per il primo turno dei playoff per l’accesso alla serie A, un 3 a 2 finale maturato solo al termine dei tempi supplementari. Al Rigamonti di Brescia, l’arbitro dell’incontro è stato il signor Frouneau, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Mondin.

Una partita equilibrata quella vista nei minuti regolamentari, con un Perugia in grande forma fisica ed un Brescia che ha spesso sofferto nella fase difensiva, riuscendo però a limitare i gol subiti ad una rete soltanto. Ad aprire le marcature è stato il Perugia, infatti, autore di una rete al 10’ con Kouan. Pajac del Brescia ha invece riequilibrato il punteggio, grazie ad un calcio di rigore trasformato al 50’ del primo tempo regolamentare (con un maxi recupero).

Nel corso della ripresa il risultato non si è più sbloccato, nonostante alcune occasioni da entrambe la parti. Al 90’ pertanto, le due squadre si sono preparate al prosieguo della gara nei tempi supplementari, un ulteriore dispendio di energia in vista di chi passerà il turno e giocherà già a metà settimana. È ancora una volta il Perugia a segnare per primo, con Matos, al 12’ del primo tempo supplementare. Il Brescia di mister Corini non ha però mai smesso di crederci ed è riuscito a ribaltare il risultato nei secondi quindi minuti di gioco dei tempi supplementari: prima Ayè al secondo minuto e poi Bianchi al tredicesimo mettono la parola fine al match. 3 a 2 il risultato finale, con il Brescia che approda al turno successivo ed il Perugia che lascia i playoff.

Mister Corini ha commentato quanto accaduto in campo, complimentandosi con i ragazzi: "Questo tipo di partite ci mancavano. Vincere così, credendoci sempre, può darti quell'energia in più per raggiungere il nostro obiettivo. Grandi complimenti ai miei ragazzi". Il prossimo avversario è il Monza, che si giocherà su andata e ritorno.