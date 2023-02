Serie D: ufficiali le date dei play off e play out

Attraverso un comunicato ufficiale, il Dipartimento Interregionale ha reso note le date degli incontri dei play off (organizzati in due turni) e play out (organizzati in scontri diretti) di Serie D. Di seguito le date:

PLAY OFF

14 maggio 1^ Fase (Semifinali)

21 maggio 2^ Fase (Finali)

Nell’ipotesi di una o più gare di spareggio il calendario sarà il seguente:

14 maggio (Gara di spareggio)

21 maggio (Semifinali)

28 maggio (Finali)

PLAY OUT

14 maggio (gara unica)

Nell’ipotesi di una o più gare di spareggio il calendario sarà il seguente:

14 maggio (spareggio/i)

21 maggio (gara unica dopo lo spareggio)

Fonte immagine: sito ufficiale Serie D - Lnd.