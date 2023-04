Serie D: i risultati di sabato 1 aprile

Le squadre bresciane iscritte al campionato di Serie D sono scese in campo quest’oggi, sabato 1 aprile, nell’anticipo della 29ª giornata. Festa grande per il Desenzano che espugna il “Tullio Saleri” di Lumezzane con un gol di Bitihene nella ripresa e si avvicina alla zona play off. Vittoria importantissima anche per il Breno che supera la Folgore Caratese per 2 a 1 e, in attesa delle sfide di domani, si porta a un solo punto dalla salvezza diretta. Sconfitta amara, invece, per il Franciacorta che cade in casa contro la Real Calepina. Nel quarto anticipo di giornata, infine, pareggio con un gol per parte tra Caronnese e Arconatese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Folgore Caratese - BRENO 1-2

(74’ Gulinatti - 36’ Brancato, 44’ Mondini)

LUMEZZANE - DESENZANO 0-1

(67’ Bitihene)

FRANCIACORTA - Real Calepina 0-3

(39’ Chiossi, 48’ Duda, 73’ Quarena)

Caronnese - Arconatese 1-1

(86’ rig. Austoni - 65’ Marcone)

Fonte immagine: US Breno.