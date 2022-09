Serie D: bene le bresciane all’esordio

Cominciano bene le squadre bresciane iscritte al campionato di Serie D. Il Desenzano vince in casa contro il Sona grazie al gol di Goglino e alla doppietta di Bardelloni. Il Lumezzane vince invece in trasferta con un rotondo 4 a 0 sulla Folgore Caratese. Pareggio per il Breno di mister Soave che passa in vantaggio dopo ventitré minuti, ma viene raggiunto nella ripresa. Pareggio a reti bianche, invece, per il Franciacorta impegnato in trasferta contro il Ponte San Pietro.

I risultati e i marcatori della prima giornata

BRENO - Real Calepina 1-1

(23′ Righetti – 66′ D’Amuri)

CALCIO DESENZANO - Chievo Sona 3-0

(51′ Goglino, 62′, 65′ rig. Bardelloni)

Folgore Caratese - FC LUMEZZANE 0-4

(58′ Parravicini, 60′ Pesce, 84′, 94′ Forte)

Ponte San Pietro - SP. FRANCIACORTA 0-0

Fonte immagine: US Breno