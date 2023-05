Serie D: i risultati della poule scudetto e degli spareggi

Complice la peggiore posizione in classifica, al Breno non basta il pareggio a reti inviolate contro il Seregno per mantenere la categoria. La formazione camuna gioca una buona partita, ma senza trovare la via del gol ed è costretta a salutare la Serie D. Sconfitta indolore, invece, per il Desenzano che tiene testa all’Alcione Milano, ma alla fine cede 2 a 1 chiudendo la sua migliore stagione nel massimo campionato dilettantistico. Sconfitta anche per il Lumezzane che al “Tullio Saleri” viene superato di misura dal Sestri Levante nella prima gara della poule scudetto.

Di seguito i risultati e i marcatori della giornata:

TITOLO CAMPIONE D’ITALIA

LUMEZZANE - Sestri Levante 1-2

(31′ Antonelli – 6′ Furno, 21′ Marquez)

PLAY OFF

Alcione Milano - DESENZANO 2-1

(58′ Pio Loco, 68′ Morselli – 26′ Cattaneo)

PLAY OUT

Seregno - BRENO 0-0