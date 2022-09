Serie D: i risultati di mercoledì 28 settembre

Dopo la pausa dettata dalle elezioni politiche di domenica 25 settembre, la Serie è tornata in campo con un turno infrasettimanale. Occhi puntati sul derby bresciano e anche degli ex tra Desenzano e Breno. Panchine invertite, infatti, rispetto al finale della scorsa stagione con Soave salito in Val Camonica e Tacchinardi approdato sul Garda dopo quattro stagioni in amaranto dall’Eccellenza alla Serie D. A conquistare la vittoria nel derby dei tanti sapori è il Desenzano grazie al gol alla mezz’ora del primo tempo del suo capitano Franzoni. Nella ripresa il Breno le prova tutte, ma la squadra di mister Tacchinardi porta a casa con le unghie e con i denti tre punti preziosi. Vittoria importante per il Franciacorta che resta al comando della classifica in solitaria. La formazione amaranto mette la partita in carreggiata dopo soli tredici minuti con i gol di Bini e Bertazzoli. Al 43’ Barazzetta accorcia le distanze, ma il parziale finale non cambia. Bene anche il Lumezzane che vince in trasferta sul campo del Sona Chievo con le reti di Alessandro su rigore e Parravicini entrambe nella ripresa.

I risultati e i marcatori della quarta giornata:

DESENZANO - BRENO 1-0

(30’ Franzoni)

Chievo Sona - LUMEZZANE 0-2

(66’ rig. Alessandro, 81’ Parravicini)

FRANCIACORTA - Folgore Caratese 2-1

(1’ Bini, 13’ Bertazzoli - 41’ Barazzetta)

Alcione Milano - Caronnese 4-0

(33’ Bangal, 77’ Bagatti, 81’ e 84’ Manuzzi)

Casatese - Città di Varese 0-0

Real Calepina - Villa Valle 0-0

Virtus Ciseranobergamo - Ponte San Pietro 2-2

(10’ Jaouhari, 51’ Bertoli - 22’ Rota, 47’ Kritta, 83’ rig. Capelli)

Seregno - Brusaporto (alle 20:30)

Varesina - Arconatese 1-2 (giocata sabato 24 settembre)

(57’ rig. Poesio - 14’ e 40’ Ferrandino)

Fonte immagine: Calcio Desenzano