Serie D: i risultati di mercoledì 21 dicembre

Mercoledì 21 dicembre s’è chiuso il girone di andata del campionato di Serie D con un turno che ha sorriso alle formazioni bresciane. Il Lumezzane già campione d’inverno vince per 3 a 0 contro la Città di Varese e complice il pareggio dell’Alcione Milano contro il Villa Valle allunga ancora in classifica portando il vantaggio a più 8. Vittoria fondamentale del Desenzano che in trasferta batte con il risultato di 3 a 1 il Seregno. Tre punti importanti per i gardesani che superano in classifica proprio gli avversari di giornata ed escono dalla zona play out. Vittoria netta, e altrettanto importante, per il Breno che in casa della Casatese terza in classifica conquista l’intera posta in palio vincendo per 3 a 0. I camuni lasciano così l’ultimo posto in classica al Sona, sconfitto sempre 3 a 0 dal Ponte San Pietro, e tornano a lottare per la salvezza. Per il Franciacorta, invece, arriva un pareggio in rimonta per 1 a 1 contro il Brusaporto. Nelle altre sfide di giornata, la Folgore Caratese vince per 3 a 0 contro la Caronnese appaiata in classifica al Breno, la Virtus Ciseranobergamo supera un Arconatese in difficoltà mentre tra Varesina e Real Calepina termina uno pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casatese - BRENO 0-3

(14′ Confalonieri, 19′ Boafo, 40′ rig. Tomaselli)

LUMEZZANE - Città di Varese 3-0

(19′ Parravicini, 66′ e 69’ Calì)

Seregno - DESENZANO 1-3

(13′ rig. Santonocito – 15′ Bithiene, 20′ Fenotti, 67′ Campagna)

FRANCIACORTA - Brusaporto 1-1

(48′ Mozzanica – 36′ Alberti)

Alcione Milano - Villa Valle 1-1

(21’ Bangal - 48’ Maritato)

Folgore Caratese - Caronnese 3-0

(24’ Barazzetta, 34’ Bernacchi, 60’ Gualdi)

Sona - Ponte San Pietro 0-3

(22’ Longo, 24’ Ruggeri, 83’ Capelli)

Varesina - Real Calepina 1-1

(79’ Casolla - 13’ Quarena)

Virtus Ciseranobergamo - Arconatese 2-0

(60’ Nessi, 65’ Caraffa)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.