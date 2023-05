Serie D: i risultati di domenica 7 maggio

L’ultima giornata del campionato di Serie D ha sancito gli ultimi verdetti stagionali, uno su tutti la vittoria del campionato del Lumezzane che grazie al 2 a 0 esterno sul campo della Città di Varese ha riconquistato la Serie C dopo sei anni. Gioia anche per il Desenzano che con un pirotecnico 5 a 2 sul Seregno ha centrato il quinto posto e la sua prima storica qualificazione ai play off. I gardesani affronteranno l’Alcione Milano, propria la rivale più agguerrita del Lumezzane, ma che ieri è caduta sul campo del Villa Valle che invece ha conquistato la salvezza. Quella salvezza per cui il Breno dovrà ancora sudare passando dai play out. I camuni hanno pareggiato uno pari contro la Casatese, ma anche in caso di vittoria non avrebbero cambiato il destino in virtù dei successi ottenuti da Folgore Caratese e Real Calepina rispettivamente contro contro Caronnese e Varesina. Stagione terminata, invece, per il Franciacorta che torna sconfitto dalla trasferta di Brusaporto e chiude la stagione al sesto posto. Terminano in parità, infine, le sfide Arconatese-Virtus Ciseranobergamo e Ponte San Pietro-Sona.

Questi verdetti del campionato:

Promossa: LUMEZZANE

Play off: Alcione Milano-DESENZANO e Casatese-Arconatese

Play out: Folgore Caratese-Città di Varese e Seregno-BRENO

Retrocesse: Sona e Caronnese

I risultati e i marcatori della giornata:

BRENO - Casatese 1-1

(85′ Otelè – 59′ Personè)

Brusaporto - FRANCIACORTA 1-0

(27′ Consonni)

DESENZANO - Seregno 5-2

(16′ Franzoni, 32′ Quaini, 41′ Bitihene, 48′ Alborghetti, 63′ Goglino – 19′, 26′ Bright)

Città di Varese - LUMEZZANE 0-2

(5′ Spini, 71′ Poledri)

Arconatese - Virtus Ciseranobergamo 2-2

(9’ Menegazzo, 51’ Bianchi - 7’ Bertoli, 85’ Caraffa)

Caronnese - Folgore Caratese 1-3

(30’ rig. Braidich - 33’ Gualdi, 52’ Liberati, 90’ Valsecchi)

Ponte San Pietro - Sona 3-3

(3’ Capelli, 22’ Longo, 38’ Ferreira Pinto - 36’ Ferrari, 60’ Tuzzo, 73’ Oboe)

Real Calepina - Varesina 1-0

(41’ Lancini)

Villa Valle - Alcione Milano 3-2

(15’ Ndoye, 45’ Seck, 85’ Perrotti - 49’ Bagatti, 66’ Bangal)