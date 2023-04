Serie D: i risultati di domenica 30 aprile

Il Lumezzane supera la Caronnese per 2 a 0 e mantiene il vantaggio di tre punti sull’Alcione Milano anch’esso vittorioso contro l’Arconatese. Il Breno vince di misura sul Seregno e mantiene viva la speranza di evitare i play out. Vittoria importante anche del Desenzano che espugna il campo della Varesina e raggiunge in zona play off al quinto posto il Franciacorta fermato a reti inviolate dalla Città di Varese. Non è ancora salvo il Villa Valle che però strappa un punto importante con la Casatese. Parità anche in Folgore Caratese-Ponte San Pietro e Sona-Real Calepina. Vince con il minimo scarto, infine, la Virtus Ciseranobergamo contro il Brusaporto.

I risultati e i marcatori della giornata:

LUMEZZANE - Caronnese 2-0

(41′ Mauri, 80′ Poledri)

Seregno - BRENO 0-1

(9′ Arma)

FRANCIACORTA - Città di Varese 0-0

Varesina - DESENZANO 1-2

(33′ Tedesco – 12′ Alborghetti, 16′ Cattaneo)

Alcione Milano - Arconatese 2-1

(Morselli, Chierichetti - rig. Chessa)

Casatese - Villa Valle 1-1

(Saracino - Guidelli)

Folgore Caratese - Ponte San Pietro 2-2

(Valsecchi, Gualdi - Ruggeri, Sala)

Sona - Real Calepina 1-1

(Coulubaly - Denis)

Virtus Ciseranobergamo - Brusaporto 1-0

(Caraffa)