Serie D: i risultati di domenica 23 aprile

Grazie a un calcio di rigore trasformato al 90’ da Alessandro, il Lumezzane supera di misura il Brusaporto e conserva il vantaggio di tre punti sull’Alcione Milano che ha battuto in trasferta il Breno con il punteggio di 4 a 1. Sconfitta casalinga anche per il Desenzano contro la Casatese, mentre il Franciacorta perde di misura in casa dell’Arconatese. In chiave play off gardesani e franciacortini possono ancora lottare, ma con un avversario in più: il Ponte San Pietro che in rimonta ha sconfitto la Caronnese portandosi a soli due punti dal quinto posto. Tutto ancora aperta anche in zona play out con la vittoria della Città di Varese sulla Folgore Caratese e la sconfitta a sorpresa della Varesina contro il Sona. Guadagna ossigeno il Villa Valle che batte la Virtus Ciseranobergamo e scavalca in classifica la Real Calepina fermata sul due pari dal Seregno.

I risultati e i marcatori della giornata:

Arconatese - FRANCIACORTA 2-1

(40′ 66′ Chessa – 45′ Boschetti)

BRENO - Alcione Milano 1-4

(57′ rig. Confalonieri – 10′ Bagatti, 15′ Montesano, 73′ 94′ Morselli)

Brusaporto - LUMEZZANE 1-2

(60′ Forlani – 52′ Spini, 90′ rig. Alessandro)

DESENZANO - Casatese 1-3

(32′ Alborghetti – 16′ Stefanoni, 19′ Romano, 72′ Quaggio)

Caronnese - Ponte San Pietro 1-2

(49’ Braidich - 84’ rig. Ferriera Pinto, 87’ rig. Capelli)

Città di Varese - Folgore Caratese 1-0

(83’ autogol)

Real Calepina - Seregno 2-2

(49’ Zappa, 87’ Duda - 2’ Panatti, 68’ Magli)

Sona - Varesina 3-2

(35’ Oboe, 74’ Strechie, 75’ Ferrari - 24’ Tedesco, 42’ Orellana Cruz)

Villa Valle - Virtus Ciseranobergamo 2-1

(5’ rig. Maritato, 46’ Martini - 80’ Panatti)