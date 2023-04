Serie D: i risultati di giovedì 6 aprile

Nel turno infrasettimanale di Serie D, l’unica gioia per le squadre bresciane è del Franciacorta che vince di misura sul campo del Villa Valle grazie al gol segnato nella ripresa da Cappelluzzo. Pareggio beffardo per il Desenzano raggiunto nei minuti finali dall’Alcione che guadagna un punto sul Lumezzane che contro l’Arconatese va incontro alla seconda sconfitta consecutiva. Turno amaro anche per il Breno battuto tra le mura amiche del “Tassara” dalla Virtus Ciseranobergamo. Ancora tutto aperto in chiave salvezza con il Seregno sconfitto 5 a 2 dalla Varesina e il pareggio a reti inviolate della Real Calepina contro la Casatese. La Folgore Caratese supera 1 a 0 il Brusaporto, mentre Sona e Città di Varese vincono entrambe per 2 a 0 rispettivamente contro Caronnese e Ponte San Pietro.

I risultati e i marcatori della giornata:

Arconatese - LUMEZZANE 2-1

(57’ Ferrandino, 59’ Marcone - 68’ rig. Mauri)

BRENO - Virtus Ciseranobergamo 0-1

(33’ Careccia)

DESENZANO - Alcione Milano 1-1

(46’ pt Quaini - 86’ Bangal)

Villa Valle - FRANCIACORTA 0-1

(72’ Cappelluzzo)

Brusaporto - Folgore Caratese 0-1

(7’ Barazzetta)

Città di Varese - Ponte San Pietro 2-0

(15’ rig. Salami, 60’ Foschiani)

Real Calepina - Casatese 0-0

Sona - Caronnese 2-0

(1’ Tuzzo, 67’ Strechie)

Varesina - Seregno 5-2

(14’ rig. Poesio, 18’ rig.Casolla, 46’ Gasparri, 78’ Tedesco, 89’ Orellana Cruz - 8’ e 49’ Bright)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.