Serie D: i risultati di domenica 19 marzo

Lumezzane e Desenzano sono le regine dei derby bresciani andati in scena nella 28ª giornata del campionato. Con un netto 3 a 0 la capolista vince in casa del Breno e allunga in classifica a più 5 punti sull’Alcione Milano fermato sull’1 a 1 dalla Varesina. Il Desenzano, invece, vince 2 a 0 davanti al pubblico amico del “Tre Stelle” contro il Franciacorta e mette nel mirino i play off. I franciacortini sono raggiunti in classifica dal Brusaporto vittorioso 2 a 0 sulla Caronnese, mentre al terzo posto si conferma la Casatese che ha superato in trasferta il Seregno scavalcato dal Villa Valle che ha sconfitto la Folgore Caratese. Pareggio a reti inviolate tra Real Calepina e Virtus Ciseranobergamo, mentre il Sona torna alla vittoria battendo di misura la Città di Varese. Risultato di 1 a 1, infine, nella sfida andata in scena mercoledì 15 marzo tra Arconatese e Ponte San Pietro.

I risultati e i marcatori della giornata:

BRENO - LUMEZZANE 0-3

(48′ Antonelli, 73′ Alessandro, 93′ Forte)

DESENZANO - FRANCIACORTA 2-0

(34′ Bitihene, 82′ Franzoni)

Arconatese - Ponte San Pietro 1-1 (giocata il 15 marzo)

(34’ rig. Marcone - 46’ Albani)

Brusaporto - Caronnese 2-0

(48’ rig. Alberti, 84’ Micheli)

Real Calepina - Virtus Ciseranobergamo 0-0

Seregno - Casatese 0-2

(17’ e 42’ rig. Quaggio)

Sona - Città di Varese 2-1

(17’ Strechie, 68’ rig. Petdji Tsila - 27’ Ferrario)

Varesina - Alcione Milano 1-1

(48’ Bernardi - 92’ Bangal)

Villa Valle - Folgore Caratese 2-1

(33’ Guidelli, 94’ Ndoye - 59’ Gulinatti)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.