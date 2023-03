Serie D: i risultati di domenica 5 marzo

Dopo la sconfitta subito nello scorso turno, il Lumezzane torna subito alla vittoria vincendo 1 a 0 in casa della Real Calepina grazie al gol segnato da Antonelli al 47’ del secondo tempo. I rossoblù restano al comando della classifica inseguiti a tre lunghezze dall’Alcione Milano vittorioso sul campo della Casatese. Al quarto posto della classifica sale il Franciacorta che vince lo scontro diretto contro la Varesina al termine di una partita pazza conclusa con il punteggio di 3 a 5 per la squadra di mister Sgrò. Pareggio a reti inviolate, invece, per il Breno in casa del Ponte San Pietro, mentre il Desenzano acciuffa il pareggio nei minuti finali con Goglino contro la Folgore Caratese. Al terzo posto si conferma l’Arconatese che ha superato con il minimo scarto la Città di Varese. In zona play out importante vittoria del Seregno contro la Virtus Ciseranobergamo, il Sona esce sconfitto dalla sfida con il Brusaporto, mentre tra Villa Valle e Caronnese finisce due pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Ponte San Pietro - BRENO 0-0

DESENZANO - Folgore Caratese 1-1

(88′ Goglino – 39′ rig. Hyka)

Real Calepina - LUMEZZANE 0-1

(47′ Antonelli)

Varesina - FRANCIACORTA 3-5

(21′ Poesio, 66′ Tedesco, 83′ Kate – 6′ Ravasi, 38′ Bruccini, 57′ Cuel, 65′ Ravasi, 89′ Piccinni)

Arconatese - Città di Varese 1-0

(81’ Silvano)

Casatese - Alcione Milano 0-2

(Morselli, Bangal)

Seregno - Virtus Ciseranobergamo Bergamo 2-1

(89’ e 93’ Silenzi - Caraffa)

Sona - Brusaporto 0-1

(40’ Cortinovis)

Villa Valle - Caronnese 2-2

(14’ Sanseverino, 62’ Perrotti - 30’ Duguet, 80’ Piraccini)

Fonte immagine: US Breno.