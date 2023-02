Serie D: i risultati di domenica 26 febbraio

La 25ª giornata del campionato è amara per la capolista Lumezzane che cade in casa per 1 a 0 contro la Casatese. In svantaggio dopo soli due minuti, la squadra di mister Franzini non riesce più a raddrizzare la partita e subisce la terza sconfitta in campionato. Alle spalle dei rossoblù non ne approfitta, per fortuna, l’Alcione Milano che viene fermato sul due pari in rimonta da un ottimo Franciacorta. Bene il Breno che supera in trasferta il Brusaporto e vede la salvezza a sole tre lunghezze di distanza. Vittoria anche per il Desenzano, al suo decimo risultato utile consecutivo, che batte lontano dal Garda la Città di Varese addolcendo sempre più la classifica in odore di zona play off. Real Calepina e Virtus Ciseranobergamo affondano rispettivamente Caronnese e Sona sempre più in fondo alla classifica, la Varesina supera il Ponte San Pietro e sale al terzo posto, mentre la sfida tra Arconatese e Villa Valle finisce senza reti. È terminato uno pari, infine, l’anticipo di sabato sera tra la Folgore Caratese e il Seregno

I risultati e i marcatori della giornata:

Brusaporto - BRENO 0-1

(7’ Arma)

Città di Varese - DESENZANO 0-2

(20′ Cattaneo, 64′ rig. Bardelloni)

LUMEZZANE - Casatese 0-1

(2’ Videkon)

FRANCIACORTA - Alcione Milano 2-2

(54′ Bini, 65′ Ravasi – 41′ Bagatti, 61′ Piccinocchi)

Folgore Caratese - Seregno 1-1

(3’ rig. Hyka - 54’ Ortolini)

Arconatese - Villa Valle 0-0

Caronnese - Real Calepina 0-1

(26’ Zappa)

Ponte San Pietro - Varesina 2-3

(15’ Longo, 61’ Cerini - 30’ Casolla, 47’ Poesio, 85’ Tedesco)

Virtus Ciseranobergamo- Sona 2-0

(43’ Belloli, 44’ Panatti)

Fonte immagine: US Breno.