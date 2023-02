Serie D: i risultati di domenica 19 febbraio

Giornata felice per le quattro formazioni bresciane impegnate nel girone B di Serie D. Il Lumezzane capolista strapazza il Seregno con un netto 5 a 0, il Desenzano ne segna tre al fanalino di coda Caronnese e si porta a metà classifica fuori dalle retrovie, mentre il Franciacorta supera in rimonta la Casatese e si porta in zona play play off. Vittoria di misura, infine, per il Breno che vince al “Tassara” vince lo scontro salvezza contro la Città di Varese. Al secondo posto del girone a distanza di quattro punti insegue l’Alcione vittorioso 2 a 0 sulla Virtus Ciseranobergamo. Poker dell’Arconatese sul Sona, ma il record di gol della giornata si registra nella sfida tra Villa Valle e Brusaporto terminata tre pari. A chiudere la 24ª giornata i due pareggi a reti inviolate tra Varesina-Folgore Caratese e Real Calepina-Ponte San Pietro.

I risultati e i marcatori della giornata:

BRENO - Città di Varese 1-0

(71′ Arma)

DESENZANO - Caronnese 3-0

(26′ Bardelloni, 49′ Franzoni, 63′ Cattaneo)

Casatese - FRANCIACORTA 1-2

(50′ Romano – 54′ Bertazzoli, 78′ Bini)

Seregno - LUMEZZANE 0-5

(18′ Alessandro, 40′ Antonelli, 57′ Troiani, 79′ Mauri, 82′ Antonelli)

Alcione Milano - Virtus Ciseranobergamo 2-0

(56’ Morselli, 80’ Bangal)

Real Calepina - Ponte San Pietro 0-0

Sona - Arconatese 0-4

(2’ e 54’ Menegazzo, 16’ Chessa, 71’ Ientile)

Varesina - Folgore Caratese 0-0

Villa Valle - Brusaporto 3-3

(58’ rig. Perrotti, 66’ e 68’ Maritato - 1’ e 24’ Alberti, 47’ rig. Forlani)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.