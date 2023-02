Serie D: i risultati di domenica 12 febbraio

Il Lumezzane torna alla vittoria dopo la sconfitta esterna contro l’Alcione Milano. Al “Tullio Saleri” la formazione di mister Franzini batte 2 a 1 l’Arconatese grazie alla doppietta di Antonelli e rimane al comando del girone B a più quattro. Bene il Desenzano che con un gol dell’argentino Goglino a inizio ripresa conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza contro l’Arconatese. Vittoria importante anche per il Breno che in trasferta espugna il campo del Villa Valle vincendo lo scontro diretto contro la formazione orobica. Soltanto un pareggio, invece, per il Franciacorta che contro il Sona viene fermato sullo zero a zero tra le mura amiche di Adro. In zona play out vittorie preziose della Real Calepina e del Seregno rispettivamente contro Brusaporto e Caronnese. Varesina vince il derby contro la Città di Varese e si piazza in zona play off insieme alla Casatese vittoriosa in trasferta contro il Ponte San Pietro. Al secondo posto, infine, sempre l’Alcione Milano che ha battuto la Folgore Caratese con un netto 2 a 0.

I risultati e i marcatori della giornata:

Arconatese - DESENZANO 0-1

(51’ Goglino)

LUMEZZANE - Virtus Ciseranobergamo 2-1

(24′ e 61’ Antonelli - 95’ Belloli)

FRANCIACORTA - Sona

Villa Valle - BRENO 1-2

(48′ Bortoluz – 34′ Boldini, 49′ Tomaselli)

Brusaporto - Real Calepina 0-1

(D’Amuri)

Caronnese - Seregno 1-2

Città di Varese - Varesina 0-1

(24’ Gasparri)

Folgore Caratese - Alcione Milano 0-2

(Venturini, Bangal)

Ponte San Pietro - Casatese 1-3

(Sala - Isella, Quaggio, Stefanoni)

Fonte immagine: FC Lumezzane.