Serie D: i risultati di domenica 5 febbraio

L’Alcione Milano batte 1 a 0 il Lumezzane con un gol nel secondo realizzato da Bagatti e riapre il campionato portandosi a 4 punti di distacco dai rossoblù. Sconfitta anche per il Breno che contro l’Arconatese era riuscita a passare in vantaggio a inizio ripresa, ma dopo nemmeno dieci minuti ha subito la rimonta della formazione avversaria che ha espugnato il “Tassara”. Gli unici punti per le squadre bresciane arrivano dai pareggi del Franciacorta, raggiunto dalla Virtus Ciseranobergamo dopo il vantaggio iniziale di Piccinni, e dal Desenzano che allo stadio “Tre Stelle” ferma il Brusaporto sul due pari. In zona play off salgono la Casatese e la Varesina vincenti rispettivamente contro la Folgore Caratese e la Caronnese, mentre in zona play out la Città di Varese vince in trasferta lo scontro diretto contro la Real Calepina. Terminano a reti inviolate, infine le partite Seregno-Ponte San Pietro e Sona-Villa Valle.

I risultati e i marcatori della giornata:

Alcione Milano - LUMEZZANE 1-0

(65’ Bagatti)

BRENO - Arconatese 2-3

(43′ Arma, 47′ Boldini – 20′ rig. Chessa, 49′ Medici, 56′ Ferrandino)

DESENZANO - Brusaporto 2-2

(4′ Goglino, 33′ Alborghetti – 13′ Alberti, 18′ Tirelli)

Virtus Ciseranobergamo - FRANCIACORTA 1-1

(59′ Panatti- 41′ Piccinni)

Casatese - Folgore Caratese 2-0

(63’ Quaggio, 75’ Stefanoni)

Real Calepina - Città di Varese 0-1

(18’ Candido)

Seregno - Ponte San Pietro 0-0

Sona - Villa Valle 0-0

Varesina - Caronnese 1-0

(62’ Tedesco)

Fonte immagine: Calcio Desenzano.