Serie D: i risultati di domenica 29 gennaio

È terminato in parità il derby bresciano tra Breno e Desenzano. In vantaggio dopo un solo minuto con l’ex Goglino, i gardesani mantengono il vantaggio fino al 54’ quando il giovane terzino Boafo ristabilisce la parità. Dopo due pareggi consecutivi torna alla vittoria il Lumezzane che al “Tullio Saleri” supera di misura il Sona grazie al gol nella ripresa di Sperti. Sconfitta amara, invece, per il Franciacorta battuto 2 a 0 dalla Folgore Caratese. Al secondo posto del girone B alle spalle di Pesce e compagni c’è sempre l’Alcione Milano distante 7 punti. La formazione milanese ha vinto per 2 a 0 sul campo della Caronnese e sarà il parossismo avversario proprio del Lumezzane. Vittorie di misura per Varesina, Ponte San Pietro e Seregno rispettivamente contro Arconatese, Virtus Ciseranobergamo e Brusaporto. Terminate in parità, infine, le partite Città di Varese-Casatese e Villa Valle-Real Calepina.

I risultati e i marcatori della giornata:

BRENO - DESENZANO 1-1

(54′ Boafo – 1′ Goglino)

Folgore Caratese - FRANCIACORTA 2-0

(13′ Valsecchi, 36′ rig. Hyka)

LUMEZZANE - Sona 1-0

(62′ Sperti)

Arconatese - Varesina 0-1

(65’ Gasparri)

Brusaporto - Seregno 0-1

(7’ Ortolini)

Caronnese - Alcione Milano 0-2

(13’ Palma, 31’ Morselli)

Città di Varese - Casatese 0-0

Ponte San Pietro - Virtus Ciseranobergamo 1-0

(88’ D’Arcangelo)

Villa Valle - Real Calepina 1-1

(82’ Ndoye - 20’ Cortesi)

Fonte immagine: FC Lumezzane.